Російський розвідувальний дрон "Князь Віщий Олег" нічого особливого, крім назви, не має. Про це розповів начальник відділення комунікації 63 ОМБр Ростислав Ящишин в ефірі "Київ24".

"Це другий випадок, коли збили цей розвідувальний дрон. Першою його збила 53 бригада, а на наступний день збила наша бригада. Більше таких дронів, наскільки мені відомо, ніхто не збивав, тому що, можливо, це були якісь експериментальні моделі. Можливо, їх запустили кілька штук, аби подивитися, як вони себе покажуть, але вони так само легко збиваються нашими FPV-дронами, як і будь-які інші крила, які літають на нашому напрямку", - запевнив він.

Ящишин додав, що цей безпілотник, окрім технічних характеристик, є найсучаснішою моделлю та має гарну оптику. Також цей дрон може фотографувати територію за 40-45 кілометрів.

"Більше якоїсь інформації, навіть у російських джерелах, немає. Тому нічого особливого там, окрім назви. Чому вони його так назвали, можна лише здогатуватися. Цей "Князь Олег" має такий самий стосунок до Росії, як Лісабон у Португалії, тобто взагалі ніякого. Але вони звикли красти нашу історію, і, очевидно, оту фразу, яку приписують Князю Олегу, що Київ буде матірʼю міст руських, відповідно росіянам дуже сподобалась, через що вони намагаються якось на цьому спекулювати", - пояснив військовий.

Збиття нового російського дрона - "Князь Віщий Олег" - що відомо

Як писав УНІАН, на початку листопада цього року стало відомо, що українські військові збили на фронті рідкісний російський дрон "Князь Вєщій Олег".

"Швидше за все, противник його використовує, в тому числі, якщо має якісь нові ресурси, для розвідувальної діяльності, в плані того, що такі дрони противник теж намагається тестувати для того, щоб знаходити якусь протидію, зокрема, тим заходам, які здійснюємо ми", - розповів речник 11 армійського корпусу Петро Запорожець.

