На тлі наступу РФ: майор ЗСУ назвав зброю, яка сповільнить окупантів, - Fox News

Це озброєння може надати Києву перевагу на полі бою та підсилити позиції у можливих переговорах щодо завершення війни.

На тлі інтенсивних боїв у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях український майор Олег Ширяєв, командир 225-го батальйону, звернувся до адміністрації Дональда Трампа з проханням надати Україні далекобійні ракети "Томагавк".

Під час інтервʼю Fox News на передовій у Сумській області офіцер визнав, що українській армії критично бракує далекобійних засобів ураження, які могли б суттєво змінити ситуацію на фронті.

"Головне, що нам потрібно, — це ракети великої дальності. Ми захищатимемо нашу країну всіма доступними нам засобами. Ця війна — найбільша війна у світі з часів Другої світової війни", — заявив він.

Відео дня

Майор наголосив, що боротьба України — це не лише опір російській агресії, а й завершення тривалої історичної боротьби за незалежність від Москви:

"Протягом останніх 300 років наше протистояння було шансом здобути незалежність. І я впевнений, що ми виграємо цю війну".

За оцінками американських експертів, постачання "Томагавків" могло б надати Києву перевагу на полі бою та підсилити позиції у можливих переговорах щодо завершення війни.

Заступник директора програми Фонду захисту демократій у Росії Джон Гарді заявив:

"Посилення дальніх ударних можливостей Києва допоможе нав’язати Москві більші витрати та підірвати російські наступальні операції. Це дасть Україні й США більше впливу для досягнення миру".

Позиція США: від натяків — до відмови

Президент Дональд Трамп у жовтні припустив можливість передачі Україні ракет великої дальності під час зустрічі із Зеленським у Білому домі. Утім, згодом він заявив журналістам на борту Air Force One, що наразі США не планують надавати Україні "Томагавки".

Росія також попереджала Трампа про "ескалацію" у разі такого кроку.

Попри невизначеність із постачанням далекобійних ракет, Ширяєв запевнив, що українські війська продовжать оборону незалежно від зовнішньої підтримки.

"Я впевнений, що наші ЗСУ продовжать захищати суверенітет України незалежно від типу та кількості зброї. Але "Томагавки" значно посилили б наші можливості", — наголосив він.

Російські втрати і ситуація на фронті

Майор також розповів про тактику російських військ, назвавши її "м’ясною атакою", та зазначив, що навіть у випадку просування на Покровськ РФ зазнаватиме величезних втрат.

"Кожне місто тут буде серйозною битвою. У Покровську вони втратять багато солдатів і їхня боєздатність серйозно постраждає", — додав він.

Ширяєв нині перебуває на Сумщині — стратегічно важливому регіоні, який межує з Росією і став ключовою ділянкою українських контрнаступів восени.

"Томагавки" для України - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, Україна кілька тижнів лобіює у Вашингтоні постачання далекобійних ракет "Томагавк". Пентагон нібито дав зелене світло щодо постачання, залишивши політичне рішення за президентом США Дональдом Трампом. Києву треба шукати ще й альтернативні варіанти, пише Sky News.

Нагадаємо, що раніше пані посол України в США Ольга Стефанишина заявила, що Україна веде "позитивні" переговори про закупівлю ракет "Томагавк" та іншої далекобійної зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: