За підрахунками Єврокомісії, підтримка України коштуватиме блоку 0,16-0,27% ВВП.

Європейська комісія пропонує профінансувати Україну за рахунок гранту у розмірі щонайменше 90 млрд євро (104 млрд доларів), або кредитних коштів, забезпечених боргом ЄС, якщо країни-члени блоку не зможуть затвердити план використання заморожених російських активів. Відповідні пропозиції містяться у листі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів країн-членів блоку, повідомляє Bloomberg.

У листі до лідерів ЄС, який бачили журналісти видання, Єврокомісія пропонує три варіанти фінансування України членами блоку у 2026-2027 роках: держави-члени виділяють щонайменше 90 мільярдів євро грантів; беруть спільний борг ЄС для видачі позики; або використовують заморожені російські активи для забезпечення позики.

Згідно з документом, у 2026 році країна потребуватиме щонайменше 51,6 млрд євро лише на військові потреби. Загалом, же, за оцінками Єврокомісії, потреба України у зовнішньому фінансуванні становить 70 мільярдів євро на 2026 рік і 64 млрд євро на 2027 рік.

Відео дня

В разі згоди на пропозицію Єврокомісії фінансування України буде коштувати державам-членам від 0,16% до 0,27% ВВП.

Видання зазначає, що Єврокомісія і надалі прагне надати Україні позику з використанням майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів, що зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. Передбачається, що Euroclear, у такому разі отримає гарантії, що будь-які претензії Росії в майбутньому будуть покриті Європою і, можливо, державами-членами.

"Україна повинна буде повернути позики лише в тому випадку, якщо Росія погодиться відшкодувати збитки, завдані країні", - нагадують журналісти.

Зовнішня допомога Україні

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в Європі заморозили активи РФ на загальну суму приблизно 210 млрд євро. Більша частина з цієї суми зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear. Відсотки від цих активів вже використовуються для забезпечення допомоги Україні.

Наразі триває робота щодо можливого надання Україні "репараційного кредиту" на 140 мільярдів євро з заморожених російських активів. Як пояснює WP, ідея полягає в тому, щоб узяти готівкові резерви, які Euroclear перевів до Європейського центрального банку, і позичити гроші Україні. При цьому Україна має повернути позику у 140 мільярдів євро лише у випадку відшкодування "країною-бензоколонкою" збитків.

Реалізацію цього плану наразі блокує Бельгія. Більше того депозитарій Euroclear, де знаходиться більшість російських активів, готовий подати до суду на ЄС у випадку конфіскації російських активів.

Вас також можуть зацікавити новини: