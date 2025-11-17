Макрон зазначив, що Україна вже знає характеристики цієї системи.

Франція розвиває нове покоління систем протиповітряної оборони SAMP/T. Україна стане першою країною, яка отримає ці системи. Наразі дати постачання не розкриваються. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Франції Емманюель Макрон сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

"Щодо придбання нових систем протиповітряної оборони SAMP/Т останнього покоління. Зараз це ще розробка, але ми погодилися, що саме ця розробка зможе бути першою розгорнутою в Україні, і працювати в Україні. Характеристики цієї системи SAMP/T Україна вже знає, але тепер це будуть нові посилені характеристики", - зазначив Макрон.

Своєю чергою, як повідомив Зеленський, нове покоління систем SAMP/T – це дуже серйозний рівень для перехоплення російських балістичних ракет.

"Ви знаєте, що ми працюємо з "Петріотами" проти балістики. Новий рівень SAMP/T - це проти балістики ворога. Я не можу вам казати ті чи інші дати постачання цього продукту, який для нас дуже важливий", - сказав Зеленський.

Україна і Франція підписали історичну угоду про ППО - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 листопада, Емманюель Макрон і Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Цей документ передбачає, серед різного, закупівлю винищувачів Rafale та систем ППО SAMP/T.

Поки деталі щодо кількості літаків Rafale, які отримає Україна, та способу їхньої передачі уточнюються. Водночас французькі військові кажуть, що частину винищувачів можуть виділити зі стратегічних запасів країни.

Також раніше повідомлялося, що Франція створить SAMP/T, який зможе збивати навіть гіперзвукові та аеробалістичні ракети. Відповідне виробництво почнеться у 2026 році. Передбачається, що Очікується, що до 2030 року французька армія отримає вісім таких комплексів, а до 2034 року – ще чотири ЗРК.

