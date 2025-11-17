У Великій Британії з економії змінили правила посадки винищувачів на палубу авіаносців. Однак експерти бачать проблему.

У міністерстві оборони Великої Британії заявили, що зекономили понад 300 тисяч доларів на модернізації системи вертикальної посадки винищувачів на авіаносець. Однак експерти кажуть, що тепер перед посадкою пілоти винищувачів F-35B будуть зобов’язані скинути в океан надлишок палива та ракет, пише Defence Express.

Автор The Telegraph Том Шарп написав у колонці, що це мізерна економія у порівнянні з втраченими можливостями. Тепер на завданнях з патрулювання можуть втрачатися мільйони доларів лише в обладнанні літаків.

Аналітики пишуть, що ВМС Британії використовують метод короткого зльоту та вертикальної посадки. За цим методом винищувач зависає над кораблем, зрівнюючись з ним за швидкістю та далі сідаючи на палубу. Для безпечної посадки є обмеження щодо маси, а при перевищенні доведеться скидати "зайве".

Такий самий метод використовує морська піхота США. Але вони застосовують метод на універсальних десантних кораблях, більших за розмірами, ніж британські. Окрім того, ця посадка розрахована на використання під час ударних завдань, коли борт повертається з завдання без озброєння.

Однак, у Британії планувалося використовувати вертикальну посадку з пробіжкою, за якою літак рухається трохи швидше за корабель, а потім здійснює приземлення з невеликою пробіжкою. Таким чином збільшується можлива маса ще на 3 тонни, тобто майже половина від максимального корисного навантаження F-35B.

"Це дуже нагадує історію і зі зльотом подібних літаків та навіть деяких вертольотів, коли замість просто вертикального використовується невеликий розгін. Це дозволяє брати достатню кількість озброєння та палива, що за інших умов було б дуже обмежене", - зазначили в Defense Express.

Винищувачі України

Нагадаємо, що Україна використовує широкий парк винищувачів. Серед них F-16, Mirage, а майбутньому будуть літаки Gripen та інші.

Зокрема, 17 листопада підписана угода з Францією щодо постачання Україні винищувачів Rafale. Їх буде поставлено близько 100 штук. Експерти кажуть, що у віддаленій перспективі завдяки цим винищувачам, українські пілоти зможуть літати на равних з росіянам.

