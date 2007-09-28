Янукович з Ющенком домовилися ”виключити адмінресурс”

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ підтверджує, що вчора на зустрічі з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ вони домовилися "не втручатися в роботу судів, виборчих комісій, виключити адмінресурс" під час позачергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні журналістам після мітингу своїх прихильників у Донецьку.

"Ми обговорювали питання проведення виборів і говорили про те, що повинні нести солідарну відповідальність. Головне, щоб ми не допустили і в день голосування, і після голосування дестабілізації в країні, виключити можливість втручатися в роботу судів, виборчих комісій, виключити адмінресурс", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

"Ми не повинні допустити якогось громадянського протистояння, дестабілізації та втручання урядовців у роботу комісій та роботу судів", - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.