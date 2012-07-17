Власенко каже, що впізнав дівчину, яка облила його зеленкою

Дівчиною, яка облила зеленкою захисника екс-прем’єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка, може бути представниця організації «Молоді регіони» Марія Столярова.

Про це "Українській правді" повідомив сам Сергій Власенко.

"Дівчина, яка мене облила, дуже подібна на ту дівчину, Марію Столярову", - сказав Власенко.

Як зазначає видання, Марія Столярова, 1988 року народження, є заступницею керівника харківської Жовтневої райорганізації Молодих регіонів.

Вона є активною учасницею різних акцій, в тому числі проти німецького лікаря Тимошенко - Лутца Хармса в аеропорту, заначає УП.

Сам Власенко повідомив, що офіційну письмову заяву до міліції подасть у вівторок, а в понеділок він зробив лише усну заяву.

"Письмову заяву я подам лише сьогодні. На той момент, коли я спілкувався з міліцією вчора, я ще не мав інформацію про цю дівчину. Станом на сьогодні, ця дівчина дуже подібна на ту, яка це робила. Я про це повідомлю", - сказав він.

16 липня, біля лікарні «Укрзалізниці» в Харкові невідома жінка облила С.Власенка зеленкою. У нього повністю було облито зеленкою обличчя і футболка.

С.Власенко заявив, що звернеться до міліції з офіційною заявою з приводу нападу.

У свою чергу Мер Харкова Геннадій Кернес висловив упевненість, що захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко сам "облився зеленкою" заради піару.