По містах України збирають підписи за суд над Януковичем

17 липня в Луганській області стартувала акція «Україна проти Януковича».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив керівник виборчої кампанії Об'єднаної опозиції у Луганській області Ігор Ліскі.

За словами І.Ліскі, намети, де можна буде приєднатися до позову проти Президента України Віктора Януковича, будуть встановлені у всіх містах Луганської області. Акція триватиме до парламентських виборів.

Першими підписи під позовом у ході прес-конференції поставили І.Ліскі і керівник виборчого штабу Об'єднаної опозиції у Луганській області Ірина Веригіна.

«Жителі Луганської області вірили Януковичу і Партії регіонів, підтримували їх на виборах, однак що вони отримали? Відповідальність за ситуацію в державі несе повністю Президент України Віктор Янукович. Саме тому Об'єднана опозиція розпочала акцію «Україна проти Януковича», - сказав І.Ліскі.

«Я сподіваюся, що луганчани знайдуть в собі сміливість і підтримають цю акцію», - додав він.

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На Львівщині стартувала акція «Україна проти Януковича», в рамках якої громадяни можуть проставити свій підпис під листівкою «Я буду вас судити!».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив керівник Львівського регіонального виборчого штабу ВО «Батьківщина» Степан Кубів.

За його словами, такі листівки можна отримати в усіх регіонах України.

Також опозиція закликає громадян підписувати заяви про вступ у справу як третіх осіб. Пізніше ці заяви долучать до позову голови Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсенія Яценюка до Президента України Віктора Януковича.

Акція повинна завершитися 1 вересня. Тоді А.Яценюк подасть позов до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, а підписані заяви про вступ третіх осіб додадуть до справи.

«В час зневіри і апатії може виникнути питання, а для чого це? Це ж нічого не дасть. Ми повинні бути готові ще не один раз повставати, бо байдужість – це шлях до рабства», - зазначив на прес-конференції народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Степан Курпіль.

За його словами, якщо Вищий спецсуд не прийме позов до Президента, то опозиція готова подавати позови у європейські судові інстанції.

Водночас у Львові, на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку, триває акція активістів опозиційних сил на знак протесту проти мовного закону, яка розпочалася 4 липня встановленням наметового містечка. У даний час на площі стоїть близько 30 наметів із символікою Об’єднаної опозиції „За Батьківщину”, ВО „Свобода”, „Фронту Змін”, „Громадянської позиції”, партії „За Україну!”, НРУ, в яких цілодобового чергують партійці. Щодня у наметовому містечку проводиться збір підписів на захист української мови, і розпочинається збір підписів під листівками „Я буду вас судити!”

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У Донецькій області стартувала акція «Україна проти Януковича».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції офіційно оголосив голова Донецького обласного передвиборного штабу Об'єднаної опозиції «За Батьківщину» Олександр Ярошенко.

Він пояснив, що акція є всеукраїнською й спрямована на усунення Президента Віктора Януковича з посади, дострокове припинення його повноважень.

О.Ярошенко також заявив, що в ході акції активісти збиратимуть підписи громадян під судовим позовом до В.Януковича.

«Об'єднана опозиція в особі Арсенія Яценюка подає позов до Вищого спеціалізованого суду проти Януковича за узурпацію влади. Цей позов є першим етапом із усунення Януковича від влади. Опозиція розраховує, що позов Арсенія Яценюка проти Януковича має бути підкріплений мільйонами заяв на участь у судовому процесі як третя сторона», - сказав О.Ярошенко.

За його словами, для участі в акції достатньо заповнити два документи: заяву про вступ до судової справи як третя особа й договору про надання безкоштовної правової допомоги. Ці документи можна буде взяти в інформаційних наметах або самостійно скачати на сайті партії ВО «Батьківщина».

У Донецькому регіоні ці намети будуть встановлені в усіх великих містах, і їх число планується довести до 150, у наметах працюватимуть волонтери. Так, вже сьогодні на центральній площі ім. Леніна в Донецьку було встановлено три інформаційні намети «Об'єднаної опозиції «За Батьківщину».

О.Ярошенко підкреслив, що позов опозиції проти Президента «чітко говорить про те, що Янукович зробив по відношенню до України й до життя кожного українця, починаючи з пенсійної реформи, Податкового кодексу, позбавлення прав на пільги афганців і чорнобильців, знищення української мови, роздачі території іноземній державі, знищення основ демократії й посягань на права і свободи кожного громадянина».

За його словами, акція «Україна проти Януковича» триватиме в Україні 3-4 місяці.

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У Тернопільській області представники Об’єднаної опозиції розпочали акцію «Україна без Януковича».

Як повідомив УНІАН керівник Тернопільського регіонального виборчого штабу Об’єднаної опозиції ВО «Батьківщина» Василь Деревляний, 17 липня в рамках акції у кожному районному центрі та у Тернополі було встановлено намети, де людям пропонуватимуть долучитися до позову проти Президента України Віктора Януковича.

«Підготовкою самого позову займався юридичний відділ Центрального штабу Об’єднаної опозиції, а роз’ясненням цієї справи для наших громадян будуть займатися юристи громадських приймалень партії «Батьківщина». Згодом усі підписні листівки будуть передані до суду у справі проти Януковича, а саме - дій чинного Президента, спрямованих проти інтересів України та українців, а також на узурпацію влади», – сказав В.Деревляний.