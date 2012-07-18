На Черкащині викрали шість сіті-лайтів із Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації «Батьківщини», сіті-лайти виставлялися протягом двох останніх місяців в Жашкові у людних місцях.

Як ідеться у повідомленні, «на початку липня до працівників штабу Жашкова настійливо телефонував начальник місцевого райвідділу міліції і вимагав прибрати вуличну агітацію, погрожуючи проблемами. Одного дня мобільна агітаційна група вранці виставила сіті-лайти на центральній вулиці Жашкова біля ринку. На самому ринку партійці встановили намет і роздавали інформаційні матеріали. За роботою вони не помітили, як близько 10-ї ранку до сіті-лайтів під’їхав фургончик, і двоє невідомих молодиків швидко повантажили їх. Партійці звернулись до міліції, однак у райвідділі довго не хотіли приймати заяву про злочин».

За твердженням керівника Черкаського обласного виборчого штабу Об’єднаної опозиції Анатолія Бондаренка, сіті-лайти «викрала та ж команда, яка заляпала фарбою біл-борди опозиції».