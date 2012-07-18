Прокуратура: Ландік наполіг на відкритті справи вже після «мирової» з LB.uа

Про це повідомила у коментарі УНІАН прес-секретар прокурора Києва Мирослава Мушка.

Вона зазначила, що дійсно у ЗМІ зі слів редактора Інтернет-видання інформаційного порталу LB.ua була інформація про примирення сторін зазначеного конфлікту.

«Однак після цього до прокуратури надійшла заява від народного депутата, в якій він просив прийняти процесуальне рішення за попередньою заявою від 21 червня 2012 року. А тому згідно з вимогами законодавства, прокуратурою Печерського району Києва проведено перевірку, за результатами якої порушено кримінальну справу за фактом порушення таємниці листування та недоторканості приватного життя», - сказала М.Мушка.

При цьому вона зазначила, що ця справа не є справою приватного обвинувачення, тому прокуратурою району прийнято рішення відповідно до закону.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня прокуратура Печерського району Києва сьогодні порушила кримінальну справу за фактом порушення таємниці листування депутата В.Ландіка.

Справу було порушено за результатами перевірки заяви В.Ландіка від 21 червня, у якій йдеться про порушення його особистих прав, гарантованих Конституцією України, та необхідність прийняття рішення відповідно до Кримінального кодексу України.

Як відомо, 17 листопада 2011 року у приміщенні Верховної Ради було зафіксовано і розповсюджено в Інтернет-виданні інформаційного порталу LB.ua приватне телефонне SMS-листування народного депутата В.Ландіка.

Як повідомляв УНІАН, у заяві В.Ландіка фігурують шеф-редактор LB.ua Ксенія Василенко (Соня Кошкіна), головний редактор Олег Базар і фотокор Максим Левін.

Депутата обурила публікація від 18 листопада 2011 року "Ландік-старший рятує сина за допомогою технологів і "правильних" коментарів на сайтах". У статті розміщено фото, на яких В.Ландік у сесійному залі парламенту веде СМС-листування щодо долі свого сина, який тоді перебував під судом за звинуваченням у побитті дівчини.