Льовочкін попросив Пшонку перевірити законність справи проти Lb.ua

Про це він зазначив у коментарі «Телекритиці».

За словами С.Льовочкіна, він засуджує порушення кримінальної справи проти інтернет-видання Lb.ua.

С.Льовочкін також звернувся до Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів із проханням розглянути цю проблему на найближчому засіданні.

«Свобода слова має ключове значення у захисті демократичних здобутків нашої держави. Тому будь-які спроби тиску на засоби масової інформації, особливо напередодні виборів Верховної Ради України, є неприпустимим», - сказав С.Льовочкін.

Як повідомлялося, 18 липня прокуратура Печерського району Києва через публікацію sms-листування порушила кримінальну справу за результатами перевірки заяви народного депутата від Партії регіонів Володимира Ландіка щодо порталу LB.ua.

Члени Комітету ВР з питань свободи слова від опозиції заявили, що LB.ua переслідують з політичних мотивів, а представник в Україні «Репортерів без кордонів» Оксана Романюк вважає справу щодо Lb.ua неправомірною.