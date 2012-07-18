"Батьківщина": Янукович дав команду "фас"

Про це йдеться у заяві ради щодо тиску на незалежні ЗМІ, переданій агентству УНІАН.

У заяві наголошується, що “порушенням кримінальних справ проти незалежних ЗМІ напередодні парламентських виборів українська влада остаточно перейшла межу між демократією і тоталітаризмом”.

“Події останніх днів - порушення кримінальних справ проти головного редактора незалежного телеканалу ТВі та проти редакції Lb.ua – вже ні в кого не викликають сумніву, що Янукович дав команду «фас» на знищення всіх, хто має сміливість вголос говорити правду про його злочинний режим”, - йдеться у заяві.

Рада Об’єднаної опозиції «Батьківщина» наголошує, що “Янукович та його злочинне оточення спочатку зробили все можливе, щоб не допустити участі у парламентських виборах лідерів опозиції Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, а тепер взялись за незалежні вільнодумні ЗМІ, щоб не допустити об’єктивного висвітлення виборчої кампанії”.

“Можна тільки з жахом уявити, якими будуть результати цих виборів”, - зазначають автори заяви.

Вони наголошують, що “кримінальне переслідування журналістів в Україні - це сигнал для всіх незалежних ЗМІ, політичних експертів та діячів, які мають чітко усвідомити, що віднині кожен, хто у цій країні почуває себе вільною людиною, сповідує принципи демократії та свободи слова, може бути підданий кримінальному переслідуванню, причому під будь-яким надуманим приводом”.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 липня, прокуратура Печерського району Києва порушила кримінальну справу за фактом порушення таємниці листування народного депутата Володимира Ландіка.

Справу було порушено за результатами перевірки заяви В.Ландіка від 21 червня, у якій йдеться про порушення його особистих прав, гарантованих Конституцією України, та необхідність прийняття рішення відповідно до Кримінального кодексу України.

Як відомо, 17 листопада 2011 року у приміщенні Верховної Ради було зафіксовано і розповсюджено в Інтернет-виданні інформаційного порталу LB.ua приватне телефонне SMS-листування В.Ландіка.

У заяві В.Ландіка фігурують шеф-редактор LB.ua Ксенія Василенко (Соня Кошкіна), головний редактор Олег Базар і фотокор Максим Левін.

Депутата обурила публікація від 18 листопада 2011 року "Ландік-старший рятує сина за допомогою технологів і "правильних" коментарів на сайтах". У статті розміщено фото, на яких В.Ландік у сесійному залі парламенту веде СМС-листування щодо долі свого сина, який тоді перебував під судом за звинуваченням у побитті дівчини.

12 липня Державна податкова служба у м. Києві заявила, що 28 квітня за наслідками проведення позапланової документальної перевірки телеканалу ТВі було виявлено порушення – заниження належного до сплати в бюджет ПДВ на суму понад 3 млн грн.

На підставі цього було порушено кримінальну справу проти директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт» (телеканал ТВі) Миколи Княжицького - за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

9 липня Шевченківський райсуд Києва виніс постанову про вилучення оригіналів документів у службових осіб ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт», а 12 липня ця постанова була оголошена керівництву підприємства. Того ж дня керівництво управління податкової міліції ДПС у м. Києві вилучило документацію підприємства.