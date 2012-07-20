Міністр каже, що зростанню ВВП України може позаздрити будь-яка країна Європи

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко журналістам, утім не уточнив, до якого рівня буде скорочений цей макропоказник.

«Макропоказники нами вже розглянуті, внесені до уряду. Інфляція буде нижча, сьогодні це очевидно», - сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що новий показник інфляції оприлюднить після затвердження Кабінетом міністрів. При цьому інші прогнозні макропоказники змінювати не планується. «Рівень інфляції ми публікуватимемо після того, як він буде затверджений урядом. Ми сьогодні вважаємо, що ніяких серйозних змін у макропоказниках 2012 року, окрім інфляції, не відбудеться», - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

В Україні інфляція в січні-червні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року склала 1,2%, з початку 2012 р. (червень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,1%.

У квітні МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня), при цьому пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%.

Також міністр поділився поглядом на зростання ВВП.

"Всесвітній банк опублікував звіт, який підтверджує, що економіка України буде рости з темпами 2-2,5%. Я говорю про те, що на сьогоднішній день про такі темпи зростання багато європейських країн просо мріяли б. Тому що це залежить сьогодні в першу чергу від факторів, які знаходяться за межами України - в основному, від цін на метал, від наявності платоспроможного попиту, від стабілізації ситуації на зовнішніх ринках. Але падіння ціни на метал може бути компенсоване зростанням цін на сільгосппродукцію. Тому я ніяких апокаліптичних сценаріїв не поділяю", - сказав Порошенко, якого цитує Сегодня.