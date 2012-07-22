Янукович доручив Азарову створити комітет для організації похорону Ступки

Як повідомила УНІАН радник Президента України — Керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань АП Ганна Герман, таке завдання Президент дав сьогодні, одразу після того, як стало відомо про смерть актора.

Попередній склад комітету вже сформований.

За інформацією Г.Герман, комісію очолив міністр культури Михайло Кулиняк.

Планується, що похорон відбудеться у вівторок, 24 липня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні помер Богдан Ступка.