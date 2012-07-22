Донецьком за півроку зацікавились ще 5 партій

Головним управлінням юстиції в Донецькій області в I півріччі 2012 року було зареєстровано 5 обласних організацій політичних партій, і тепер у регіоні мають свої представництва 166 політичних партій з усіх 202, зареєстрованих в Україні.

Як повідомили в прес-службі Головного управління юстиції в Донецькій області, серед зареєстрованих цього року регіональна парторганізація політичної партії «Блокова партія», облорганізація політпартії «Удар» (український демократичний альянс за реформи Віталія Кличка), облорганізація політичної партії «Партія українського народу».

У повідомленні також зазначили, що загалом упродовж I півріччя 2012 року відділом реєстрації юридичних і фізичних осіб - підприємців, друкованих засобів масової інформації і легалізації об'єднань громадян реєстраційної служби Головного управління юстиції в Донецькій області було розглянуто понад 300 документів з питань легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань.

За результатами розгляду документів прийнято рішення про реєстрацію 27 громадських організацій (загальна кількість 1334) і про легалізацію шляхом письмового повідомлення про заснування 17 громадських організацій (загальна кількість 331). Серед них за спрямуванням, як і раніше, більшість становлять професійні громадські організації і громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування. Наприклад, зареєстрована Донецька обласна громадська організація "Асоціація торгових представників", громадська організація "Асоціація професійних бухгалтерів і аудиторів Донецької області", громадська організація "Спортивний клуб фігурного катання "6.0", Донецька обласна громадська організація "Окінава Годзю-рю Карате-до Джундокан", Громадська організація "Мусульманська організація "Аль-Рісаля" та ін.

З метою здійснення благодійної діяльності в області зареєстровано 11 благодійних організацій (загальна кількість 384).

За спрямуванням роботи Головного управління юстиції в Донецькій області щодо державної реєстрації друкованих засобів масової інформації розглянуто близько 130 заяв друкарських засобів масової інформації. За результатами розгляду ухвалено рішення про реєстрацію 120 друкованих засобів масової інформації. Майже 80% із зареєстрованих друкованих ЗМІ становлять бюлетені, які містять назву "Наша Україна".

Аналіз зареєстрованих засобів масової інформації свідчить про те, що переважають видання журнального типу, які видаються російською мовою і які за цільовим призначенням відносяться до інформаційних засобів масової інформації. Серед засновників друкованих ЗМІ переважають громадяни України.