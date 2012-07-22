Дочка Тимошенко: Опозиція популярна, але сили надто нерівні

Про це вона сказала в інтерв’ю Голосу Америки, пише Тиждень.

"Я не політик і не хочу робити якихось політичних аналізів. Я знаю настрої простих людей, з якими я спілкуюся" - заявила Євгенія Тимошенко.

"Вони (звичайні громадяни - ред.) кажуть, що політична та економічна ситуація розвивається в помилковому напрямку. Їх бізнеси знищують, не можна вільно висловлювати свою думку, журналістів гноблять. Напередодні ми бачили інформацію про можливий арешт директора TВi, єдиного каналу, який говорить правду про опозицію. Журналісти виступають проти цих репресій ", - додала Тимошенко-молодша.

За її словами, "те, що відбувається - це встановлення в Україні диктатури". "Всі відчувають тиск цієї машини, яку неможливо зупинити якимись внутрішніми силами", - сказала вона.

"Навіть якщо українці проголосують, їхні голоси можуть вкрасти, застосовуючи масові фальсифікації. Проти опозиції будуть задіяні величезні фінансові та адміністративні ресурси Я не маю великих надій (на ці вибори - ред)... Опозиція користується великою підтримкою, але сили нерівні" - підсумувала дочка екс-прем'єра.