ЗМІ: Тимошенко просить інтенсифікувати її реабілітацію

Про це заявила заступник головного лікаря лікарні № 5 «Укрзалізниці» в Харкові Ірина Фурса.

Як сказала Фурса, лікар-невропатолог, яка лікує колишнього Прем’єр-міністра за відсутності німецьких лікарів, Тимошенко написала заяву, в якій просить збільшити їй навантаження і кількість реабілітаційних процедур з наступного понеділка, повідомляє Радіо Свобода.

«Оскільки призначенням процедур займається німецька сторона, то я узгодила це питання з головою берлінської клініки «Шаріте» Карлом Максом Айнгойплем», – додала вона.