У Харкові біля суду вже б'ються

10:11, 23 липня 2012
Політика
1819 0

«Батьківщина» заявляє, що у Харкові біля суду «особи характерної зовнішності» спровокували бійку з прихильниками опозиції.

У Харкові «особи характерної зовнішності» спровокували бійку з прихильниками опозиції, які зібралися біля Апеляційного суду Харківської області, де сьогодні має відбутися засідання Київського райсуду Харкова з розгляду справи щодо ЄЕСУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», інцидент трапився під час встановлення активістами і народними депутатами сцени й обладнання для мітингу.

Натомість працівники міліції відмовляються затримувати організаторів бійки.

«Люди спортивної статури продовжують поводитися агресивно, нецензурно висловлюючись і провокуючи нові конфлікти», йдеться у повідомленні.

З самого ранку прихильники Партії регіонів на чолі з Олегом Калашніковим встановили біля суду звукопідсилюючу апаратуру. Між виступами О.Калашнікова постійно звучить пісня «Єднаймося, єднаймося».

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter