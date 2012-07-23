У Харкові біля суду вже б'ються
«Батьківщина» заявляє, що у Харкові біля суду «особи характерної зовнішності» спровокували бійку з прихильниками опозиції.
|Калашников надихає прихильників Партії регіонів
У Харкові «особи характерної зовнішності» спровокували бійку з прихильниками опозиції, які зібралися біля Апеляційного суду Харківської області, де сьогодні має відбутися засідання Київського райсуду Харкова з розгляду справи щодо ЄЕСУ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», інцидент трапився під час встановлення активістами і народними депутатами сцени й обладнання для мітингу.
Натомість працівники міліції відмовляються затримувати організаторів бійки.
«Люди спортивної статури продовжують поводитися агресивно, нецензурно висловлюючись і провокуючи нові конфлікти», йдеться у повідомленні.
З самого ранку прихильники Партії регіонів на чолі з Олегом Калашніковим встановили біля суду звукопідсилюючу апаратуру. Між виступами О.Калашнікова постійно звучить пісня «Єднаймося, єднаймося».