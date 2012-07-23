Прокурор: Немає жодних перешкод для участі Тимошенко у судових засіданнях

Немає жодних перешкод для участі екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у судових засіданнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після судового засідання у справі ЄЕСУ заявила представник державного обвинувачення Марина Капінос, коментуючи результати отриманої судово-медичної експертизи стану здоров’я Тимошенко.

«Однозначно, за висновком судово-медичної експертизи випливає досить чіткий висновок: підсудна може брати участь у судовому засіданні. За станом здоров’я їй нічого не перешкоджає для отримання цієї інформації, яка буде отримана нею в судовому засіданні, відповідати на запитання та використовувати її для свого захисту», - сказала М.Капінос.

Вона зазначила, що суд дав усім сторонам процесу час для ознайомлення з результатами судмедекспертизи.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи прокурори будуть вимагати доставлення Ю.Тимошенко на наступне судове засідання, М.Капінос підкреслила, що дії держобвинувачення залежатимуть від інформації, отриманої під час вивчення матеріалів судмедекспертизи.

«Те, що буде в наступному судовому засіданні, буде в наступному судовому засіданні, залежно від ситуації. Наступні дії державних обвинувачів будуть залежати від наступної ситуації. Дана ситуація не відноситься до нашої компетенції, а є виключно прерогативою суду», - сказала М.Капінос.

Вона підкреслила, що судмедексперти чітко відповіли на всі представлені питання, вивчивши матеріали кримінальної справи та медичну документацію Ю.Тимошенко.

На думку М.Капінос, судмедекспертиза була проведена законно, і тепер усі сторони судового процесу мають об’єктивну інформацію щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко.

«У даному судовому засіданні як суд, так і всі учасники процесу мають повну та об’єктивну інформацію щодо стану здоров’я підсудної. Саме підсудна відмовилася від особистого огляду судово-медичними експертами, але на підставі діючого Кримінально-процесуального закону України експертиза може бути проведена на підставі медичних документів», - сказала М.Капінос.