У Криму кандидата в нардепи можна лизнути (фото)
12:38, 23 липня 2012Політика
1503 0
Морозиво, назване на честь кандидата в народні депутати Едуарда Федорова, пропонують покупцям в Джанкойському і Красногвардійському районах Криму.
|Втілена ідея
За словами прес-секретаря кандидата в народні депутати Марлена Аблялімова, ідею висунув сам Едуард Федоров.
«Ми хочемо, щоб в Джанкойському і Красногвардійському районах, був свій якісний і недорогий продукт, доступний всім», - зазначив прес-секретар.
Довідка: Едуард Федоров - джанкойський підприємець, якого на партконференції «Народної Партії» в червні 2012 року висунули кандидатом у народні депутати України по виборчому округу № 3.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter