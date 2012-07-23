У Криму кандидата в нардепи можна лизнути (фото)

Про це повідомляє "Медиаволна".

За словами прес-секретаря кандидата в народні депутати Марлена Аблялімова, ідею висунув сам Едуард Федоров.

«Ми хочемо, щоб в Джанкойському і Красногвардійському районах, був свій якісний і недорогий продукт, доступний всім», - зазначив прес-секретар.

Довідка: Едуард Федоров - джанкойський підприємець, якого на партконференції «Народної Партії» в червні 2012 року висунули кандидатом у народні депутати України по виборчому округу № 3.