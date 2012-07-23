БЮТ: Депутатів під судом над Тимошенко били професійні спортсмени (фото)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Батьківщини”.

В партії зауважили, що низка народних депутатів з фракції «БЮТ-Батьківщина» зараз знімають побої та готують відповідне звернення.

У «Батьківщині» нагадали, що сьогодні перед початком судового засідання у справі екс-прем’єра Юлії Тимошенко прихильники Партії регіонів застосували грубу фізичну силу до прихильників опозиції. Харківська міліція, вже традиційно, у бійку не втручалась і не намагалась її зупинити, йдеться в повідомленні.

В опозиції наголошують, що Партія регіонів «завербувала на свій сьогоднішній мітинг під харківським судом, крім кримінальних елементів, ще й професійних спортсменів з відомих бійцівських федерацій». Такі висновки в “Батьківщині” зробили, проаналізувавши фото- та відеоматеріал, відзнятий біля приміщення харківського апеляційного суду, де проходив процес у справі Ю.Тимошенко.

Народні депутати та юристи вже готують фотодокази та списки осіб, які застосовували силу до мирних мітингувальників, та направлять відповідні звернення до посольств іноземних держав з вимогою не випускати таких горе-спортсменів на змагання у Європу та інші країни світу.

У партії застерігають всіх спортсменів-борців, які намагаються підзаробити на мітингах, добре подумати, перш ніж йти на вулицю за гроші бити мирних людей і народних депутатів, оскільки така "халтура" може поставити крапку у спортивній кар'єрі.