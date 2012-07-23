Мер Єнакієвого залишається у стабільно тяжкому стані

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький.

«Я щодня одержую інформацію про здоров'я (С.Рухадзе). Це людина, мер міста, де живе понад 160 тисяч чоловік. Це людина небайдужа і, за останніми даними, стан його стабільно тяжкий», - сказав губернатор.

А.Шишацький також підкреслив, що «говорити про перевибори (мера Єнакієвого) або ще про щось подібне, передчасно».

Як повідомляв УНІАН, мер Єнакієвого С.Рухадзе проходить (з 8 липня) лікування у нейрохірургічному відділенні Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання. За словами медиків лікарні, у С.Рухадзе тяжка форма інсульту.

У Єнакіївській міській раді заявляють, що С.Рухадзе зараз у відпустці.