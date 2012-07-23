Кожем'якіна пустили до Тимошенко після Кокса

19:47, 23 липня 2012
Політика
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Сьогодні з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко у лікарні зустрівся народний депутат Андрій Кожемякін.

Кожем`якін проривався до Тимошенко, поки вона зустрічалася з Коксом

Як повідомили УНІАН у Відділі у зв’язках із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва Державної пенітенціарної служби України, прибув він до лікарні у той час, коли спілкування Ю.Тимошенко та її захисником, народним депутатом Сергієм Власенком з представником Європейського парламенту Петом Коксом вже тривало.

А.Кожем’якін наполягав на тому, аби і його допустили до участі у зустрічі, хоча жодним нормативним актом такі необмежені можливості для всіх бажаючих мати побачення із засудженими не передбачені, йдеться у повідомленні.

Керівництвом Державної пенітенціарної служби було надано дозвіл А.Кожемякіну на побачення із Ю.Тимошенко після того, як завершилась її попередня зустріч.

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