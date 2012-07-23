Тимошенко шкодує, що не зможе бути на похороні Ступки

Як передає кореспондент УНІАН, співчуття від імені екс-прем’єра на брифінгу у Харкові висловив її захисник, народний депутат Сергій Власенко.

Він зазначив, що Ю.Тимошенко також висловлює жаль з того приводу, що не зможе особисто попрощатися з Б.Ступкою.

«Юлія Володимирівна просила передати глибокі співчуття кожному з українців, тому що кожен з нас втратив у зв’язку з тим, що з життя пішов видатний український майстер Богдан Сильвестрович Ступка. Юлія Володимирівна також просила передати родині Богдана Сильвестровича щирі особисті співчуття і глибоке вибачення через те, що вона особисто не зможе бути присутньою і не зможе попрощатися з цим видатним українським майстром», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня на 71-му році життя помер Герой України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Богдан Ступка.