Влада продовжує провокації проти Тимошенко, заявляють у "Батьківщині"

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії «Батьківщина».

У партії «Батьківщина» обурені «постійною брехнею щодо Юлії Тимошенко, яку розповсюджують прес-служби пенітенціарної служби та МОЗ, і засуджують намагання пенітенціарної служби підігнати лікування лідера опозиції під терміни судилищ, визначені владою Януковича».

В партії нагадують, що лікуванням Ю.Тимошенко займаються німецькі лікарі з клініки «Шаріте». Вони постійно досліджують стан здоров‘я Юлії Тимошенко, контролюють хід її лікування і неодноразово (останній раз у липні) заявляли, що лікування буде тривалим - понад півроку. При цьому, на німецьких лікарів та їхні прогнози раніше ніхто не скаржився, задовольняли вони ДПтС і МОЗ.

«Саме на них міністр охорони здоров‘я Раїса Богатирьова поклала відповідальність за стан лікування Юлії Тимошенко», - наголошується у заяві.

У «Батьківщині» вважають недоцільним створення будь-яких комісій щодо визначення стану здоров’я Ю.Тимошенко.

«Різного роду комісії МОЗ вже показали всьому світові свою повну професійну некомпетентність, коли брехали про стан здоров‘я Юлії Тимошенко, позбавляли її медичної допомоги та дозволяли проводити судилища в медчастині Лук‘янівського СІЗО біля ліжка хворої людини. Тому для визначення процесу подальшої реабілітації Юлії Тимошенко ніякі нові комісії не потрібні, бо довіри до них немає, а процедури і порядок лікування призначають лікуючі медики з клініки «Шаріте», - сказано у заяві.

Також у партії нагадали, що Ю.Тимошенко майже місяць виводили із стану голодування, і це жодним чином не можна назвати процесом реабілітації. «Реабілітація розпочалась лише в перших числах червня, тому радимо тюремникам не вводити громадськість в оману перекручуванням фактів», - наголосили у «Батьківщині».

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Як повідомляв УНІАН, 24 липня Державна пенітенціарна служба України звернулася до Міністерства охорони здоров’я України щодо створення спільної комісії медичних фахівців МОЗ, ДПтС і німецьких лікарів клініки "Шаріте" для визначення необхідності, а також термінів подальшого проведення реабілітаційних заходів стосовно засудженої Ю.Тимошенко у стаціонарі Центральної клінічної лікарні №5 м. Харкова.

У зверненні зазначається, що з лютого 2012 року до цього часу, майже півроку, обстеження і консультування засудженої Ю.Тимошенко проводиться за участю німецьких лікарів. Також, близько двох з половиною місяців (починаючи з 9 травня 2012 року), вона проходить реабілітаційний курс відповідно до наданих ними рекомендацій та під їх постійним контролем в умовах стаціонару Центральної клінічної лікарні №5 м. Харкова, яку обрано німецькими лікарями клініки "Шаріте".

Водночас, йдеться в повідомленні ДПтС, «інформуємо про те, що протягом згаданого періоду, Ю.Тимошенко систематично порушує процес реабілітації, відмовляється від процедур, як правило, через численні зустрічі та побачення, проведення необхідних лабораторних обстежень (аналізів) тощо».