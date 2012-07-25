Політтехнолог: опозиція мажоритарні вибори вже програла

07:46, 25 липня 2012
Політика
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Політтехнолог Андрій Золотарьов вважає, що Партія регіонів розраховує на перемогу на парламентських виборах у більшості мажоритарних округів за допомогою адміністративного ресурсу.

Андрій Золотарьов

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.Золотарьов висловив на прес-конференції у Києві.

“Влада сподівається на використання адміністративного ресурсу, інформаційну блокаду та максимальну зачистку електорального поля та за цей рахунок отримати мінімум 150 мажоритарних мандатів”, - сказав він.

На переконання А.Золотарьова, ці сподівання небезпідставні, оскільки аналіз даних щодо можливих кандидатів у народні депутати у мажоритарних округах показує, що опозиційні партії не мають шансів на перемогу. “Фактично опозиція «мажоритарку» зливає”, - сказав експерт.

За його словами, у більшості округів Об'єднана опозиція виставляє кандидатів, які не мають значної підтримки виборців. “По більшості мажоритарних округів опозиція висуває заздалегідь програшних кандидатів”, - сказав А.Золотарьов.

Він зауважив, що найактивніше свої виборчі кампанії проводять партія «Україна - Вперед!» та КПУ.

Водночас, на переконання А.Золотарьова, всі політичні сили зводять свої кампанії до реклами “упаковки”, а не програмних засад.

У свою чергу директор компанії GMT Group Анатолій Луценко зазначив, що Об’єднана опозиція вже давно оприлюднила свою передвиборчу програму і проводить в регіонах активну дискусію щодо її засад. При цьому він додав, що залишається відкритим питання, чи будуть враховані зауваження та рекомендації до цієї програми.

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