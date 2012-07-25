Захисту Луценка дали день на підготовку до наступної стадії процесу
У судовому засіданні з розгляду справи за обвинуваченням Юрія Луценка в організації незаконного стеження оголошено перерву до 27 липня, щоб захист екс-міністра зміг підготуватися до стадії доповнень.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняла головуюча на судовому процесі суддя Печерського райсуду Києва Ганна Медушевська.
Таким чином суддя частково задовольнила клопотання Ю.Луценка. Підсудний просив надати йому, так само, як і прокурорам, три дні на підготовку до наступної стадії судового процесу.
Обґрунтовуючи своє клопотання, Ю.Луценко, зокрема, сказав: «Для здійснення рівності сторін прошу надати для підготовки до доповнень нам також три дні, як це було надано прокуратурі без пояснень».
27 липня судове засідання розпочнеться о 8.15.
Довідка УНІАН. Екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС Володимира Тарасенка та Олега Павлєнова звинувачують у тому, що в рамках розслідування справи про отруєння політичного діяча Віктора Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам В.Давиденка, що охороняються законом», йдеться в обвинувальному висновку.
Цей епізод справи екс-міністра було виділено в окрему справу 21 січня 2012 року.
20 липня на засіданні суду прокурор Дмитро Лобань заявив, що Генеральна прокуратура України змінила Ю.Луценку, а також В.Тарасенку і О.Павлєнову, обвинувачення за епізодом про стеження на більш м’яке.
Їм змінено обвинувачення зі зловживання службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу) на службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК), за що передбачено покарання до 3-х років позбавлення волі.
Сам В.Давиденко неодноразово заявляв, що не вважає себе потерпілим.