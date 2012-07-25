Пацієнти лікарні, де лікується Тимошенко, вимагають припинити «цирк»

Як передає кореспондент УНІАН, відкриту скаргу розміщено на офіційному сайті клініки.

Пацієнти, звертаючись до депутатів, наголошують, що у лікарні, окрім Ю.Тимошенко, перебувають й інші хворі, які потребують спокою і лікування, проте народні обранці, «влаштовуючи циркові вистави» в лікарні, заважають процесу одужання.

Вони закликають народних депутатів не влаштовувати безлади в клініці. «На жаль, за своїми гаслами про наведення ладу в країні ви не помічаєте, що особисто сприяєте безладу. Серед нас є літні люди, серед нас є дуже хворі люди, які, можливо, потребують набагато більше уваги, ніж пацієнтка, заради якої ви організовуєте публічні акції. Тому ми закликаємо вас потурбуватися про звичайних людей не лише на словах, які ви промовляєте з трибуни, а й справами», - йдеться у листі.

Крім того, автори скарги підкреслили, що якщо депутати не припинять «влаштовувати цирк», пацієнти вимушені будуть звернутися до європейських політиків і медиків, щоб висловити своє ставлення до того, що відбувається.

«В іншому разі свою громадянську позицію ми вимушені будемо демонструвати на всю країну, а також напишемо листи тим європейцям, які сюди неодноразово приїжджали», - йдеться у зверненні.

На сайті лікарні зазначається, що під скаргою підписалися 149 пацієнтів двох кардіологічних відділень, трьох неврологічних відділень, відділення неврозів, нейрохірургії і серцево-судинної хірургії.