ДПтСУ: Турчинов розмовляв з Тимошенко три години, а Тейшейра не приїхав

16:06, 25 липня 2012
Політика
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Побачення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко з першим заступником голови ВО «Батьківщина» Олександром Турчиновим у лікарні тривало три години.

Юлія Тимошенко і Олександр Турчинов під час мітингу опозиційних сил

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби, зазначивши, що посол Євросоюзу Жозе Мануель Пінту Тейшера на зустріч із засудженою не прибув, незважаючи на те, що вчора адміністрація Качанівської виправної колонії № 54 надала дозвіл Ю.Тимошенко на це побачення.

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