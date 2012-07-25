ДПтСУ: Турчинов розмовляв з Тимошенко три години, а Тейшейра не приїхав

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби, зазначивши, що посол Євросоюзу Жозе Мануель Пінту Тейшера на зустріч із засудженою не прибув, незважаючи на те, що вчора адміністрація Качанівської виправної колонії № 54 надала дозвіл Ю.Тимошенко на це побачення.