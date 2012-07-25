Тюремники не повідомили Тейшейрі про дозвіл на зустріч з Тимошенко

Про це йдеться у коментарі Представництва ЄС в Україні з приводу інформації Державної пенітенціарної служби України, текст якого розміщено на сторінці Представництва ЄС в Україні у Facebook.

«У другій половині дня 24 липня Представництво ЄС дізналося про повідомлення, опубліковане на веб-сайті Державної пенітенціарної служби України, згідно з яким Державна пенітенціарна служба не надала дозволу на відвідання пані Юлії Тимошенко головою Представництва ЄС в Україні, послом Жозе Мануелем Пінту Тейшейрою. Кілька годин потому це повідомлення було замінено на веб-сайті іншою заявою Державної пенітенціарної служби, згідно з якою Державна пенітенціарна служба, як виняток, надала дозвіл на таку зустріч.

Представництво ЄС не отримувало офіційного повідомлення від органів влади України про вищезгаданий дозвіл. Таким чином, Представництво ЄС не отримувало і офіційного повідомлення про можливу дату такої зустрічі», - йдеться у заяві.

Представництво Євросоюзу констатує: «Як передбачено правилами дипломатичного протоколу, зранку 24 липня Представництво ЄС офіційно повідомило Міністерство закордонних справ України про те, що посол ЄС Жозе Мануель Пінту Тейшейра перебуватиме у зарубіжній поїздці починаючи з 24 липня. Таким чином, неможливо було очікувати на присутність посла ЄС Жозе Мануеля Пінту Тейшейри у Харкові 25 липня і відвідання ним Юлії Тимошенко в лікарні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 липня, у прес-службі Державної пенітенціарної служби поінформували, що, «незважаючи на те, що учора адміністрація Качанівської виправної колонії (№ 54) надала дозвіл Тимошенко Ю.В. на побачення із Тейшерою Ж.М. – останній на зустріч не прибув».

24 липня о 19.15 на офіційному сайті ДПтСУ з’явилася інформація про надання «у порядку виключення» ув’язненій В.Тимошенко дозволу на зустріч з першим заступником голови партії «Батьківщина» Олександром Турчиновим разом із послом ЄС в Україні Жозе Мануелем Пінту Тейшейрою.

«Про прийняте рішення засуджену Ю.Тимошенко повідомлено», - зокрема йшлося у повідомленні. Про дату зустрічі не повідомлялося.

Сьогодні ж, після зустрічі з Ю.Тимошенко, О.Турчинов сказав журналістам, що був змушений скоротити дозволений час проведення зустрічі на одну годину, з чотирьох до трьох, щоб із Ю.Тимошенко мав змогу зустрітися посол Євросоюзу.