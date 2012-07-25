Сумські депутати просять Януковича не підписувати мовний закон
19:41, 25 липня 2012Політика
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Сьогодні на сесії Сумської міської ради депутати прийняли два звернення - до Президента України Віктора Януковича і до голови Верховної Ради Володимира Литвина - з проханням не підписувати закон «Про засади державної мовної політики».
Януковича і Литвина просять не підписувати скандльний закон
Як передає кореспондент УНІАН,Сумська міськрада просить Януковича і Литвина не підписувати мовний закон- члени фракцій «Батьківщина», «Фронт Змін», «Рідне місто». Не голосували представники фракцій Партії регіонів і КПУ.
У зверненні наголошується, що низка положень закону нівелюють статус української мови як єдиної державної, заважають її вільному розвитку і функціонуванню в Україні.
На сесії міськради виступив народний депутат Андрій Шкіль, який закликав депутатів підтримати звернення до Президента і голови ВР.
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