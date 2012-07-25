Сумські депутати просять Януковича не підписувати мовний закон

Як передає кореспондент УНІАН,Сумська міськрада просить Януковича і Литвина не підписувати мовний закон- члени фракцій «Батьківщина», «Фронт Змін», «Рідне місто». Не голосували представники фракцій Партії регіонів і КПУ.

У зверненні наголошується, що низка положень закону нівелюють статус української мови як єдиної державної, заважають її вільному розвитку і функціонуванню в Україні.

На сесії міськради виступив народний депутат Андрій Шкіль, який закликав депутатів підтримати звернення до Президента і голови ВР.