Сумські депутати просять Януковича не підписувати мовний закон

19:41, 25 липня 2012
Політика
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Сьогодні на сесії Сумської міської ради депутати прийняли два звернення - до Президента України Віктора Януковича і до голови Верховної Ради Володимира Литвина - з проханням не підписувати закон «Про засади державної мовної політики».

Януковича і Литвина просять не підписувати скандльний закон

Як передає кореспондент УНІАН,Сумська міськрада просить Януковича і Литвина не підписувати мовний закон- члени фракцій «Батьківщина», «Фронт Змін», «Рідне місто». Не голосували представники фракцій Партії регіонів і КПУ.

У зверненні наголошується, що низка положень закону нівелюють статус української мови як єдиної державної, заважають її вільному розвитку і функціонуванню в Україні.

На сесії міськради виступив народний депутат Андрій Шкіль, який закликав депутатів підтримати звернення до Президента і голови ВР.

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