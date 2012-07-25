ЗМІ: губернатора Матвійчука підозрюють у витраті бюджетних грошей на бігборди

Відбувається це нібито за особистим розпорядженням губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука, пише ІА «Репортер».

За словами співробітників з обладміністрації, на початку цього тижня, Едуард Матвійчук розпорядився «списати» близько 145 000 гривень на виробництво бігбордів, пов'язаних з оздоровленням дітей.

В управлінні реклами Одеської міськради, яке відповідає за рекламу на бордах міста повідомили, що розпорядження про надання бордів під пропаганду ініціативи «Народного бюджету в місті давав віцемер Олександр Орлов.

«На виконання резолюції заступника Одеського міського голови Орлова А. В. № 03-03/53 від 19.01.2012 року управління реклами Одеської міської ради розглянувши лист Одеської обласної державної адміністрації № 05/02-25/172 від 12.01. 2012 про можливість розміщення протягом поточного року рекламних матеріалів соціальної спрямованості, спрямованих на реалізацію соціальної ініціативи «Народний бюджет», яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, а також інформування населення про реалізацію програм в рамках цієї ініціативи на рекламних конструкціях в межах міста Одеси вважало за необхідне розміщення матеріалів відповідної соціальної спрямованості на рекламних конструкціях в межах міста», - йдеться в листі від управління реклами міста.

В Управлінні також відзначили, що «не володіють інформацією про особу-платника виготовлення матеріалів відповідної соціальної спрямованості, а також про суму, витрачену на виготовлення та обслуговування знаходження відповідних матеріалів на рекламних конструкціях».