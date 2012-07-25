Фракції "Батьківщина" та "Фронт Змін" об'єдналися в Дніпропетровську

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час сесії повідомив Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко.

У міжфракційне об’єднання увійшли 16 депутатів – семеро від фракції «Батьківщина» та дев’ятеро депутатів від фракції «Фронт Змін».

«Мета даного об'єднання - більш ефективна координація дій опозиційних сил у Дніпропетровській міській раді та консолідація зусиль перед виборами», - повідомив після сесії журналістам представник фракції "Батьківщина" Максим Курячий.

Керівником міжфракційного об'єднання став керівник Дніпропетровського регіонального штабу Об'єднаної опозиції, керівник фракції «Фронт Змін» у міській раді Андрій Павелко.