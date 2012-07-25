Фракції "Батьківщина" та "Фронт Змін" об'єдналися в Дніпропетровську
23:54, 25 липня 2012Політика
908 0
25 липня у Дніпропетровській міській раді фракції партій «Батьківщина» та «Фронт Змін» заявили про міжфракційне об’єднання під назвою «Батьківщина».
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час сесії повідомив Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко.
У міжфракційне об’єднання увійшли 16 депутатів – семеро від фракції «Батьківщина» та дев’ятеро депутатів від фракції «Фронт Змін».
«Мета даного об'єднання - більш ефективна координація дій опозиційних сил у Дніпропетровській міській раді та консолідація зусиль перед виборами», - повідомив після сесії журналістам представник фракції "Батьківщина" Максим Курячий.
Керівником міжфракційного об'єднання став керівник Дніпропетровського регіонального штабу Об'єднаної опозиції, керівник фракції «Фронт Змін» у міській раді Андрій Павелко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter