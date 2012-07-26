«Батьківщина» готує позови проти корумпованих прокурорів
Керівництво опозиційної партії «Батьківщина» готує позови проти українських прокурорів, які «фабрикували» справи проти лідерів опозиції.
Про це заявив керівник Харківської обласної організації партії «Батьківщина» Арсен Аваков.
Виступаючи в ефірі Радіо «Свобода» по телефону з Італії, де він переховується від переслідування української прокуратури, він заявив, такі позови представники «Батьківщини» мають намір подавати до іноземних судів.
«Керівництво партії «Батьківщина» підготувало цілу низку таких позовів. Вони будуть подані у закордонні суди з тієї простої причини, що українським судам не має жодної довіри не лише в опозиції, але і у жодної здравомислячої розумної людини в Україні», – заявив А.Аваков.
За словами А.Авакова, він уже почав займатися цими справами в Італії, бо європейські закони дозволяють звертатися з такими конкретними позовами.
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Як повідомляв УНІАН, 26 січня 2012 року прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.
31 січня 2012 року А.Авакова оголосили в міжнародний розшук.
25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне. Апеляційний суд Рима 12 квітня звільнив А.Авакова з-під варти.