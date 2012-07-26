«Батьківщина» готує позови проти корумпованих прокурорів

Про це заявив керівник Харківської обласної організації партії «Батьківщина» Арсен Аваков.

Виступаючи в ефірі Радіо «Свобода» по телефону з Італії, де він переховується від переслідування української прокуратури, він заявив, такі позови представники «Батьківщини» мають намір подавати до іноземних судів.

«Керівництво партії «Батьківщина» підготувало цілу низку таких позовів. Вони будуть подані у закордонні суди з тієї простої причини, що українським судам не має жодної довіри не лише в опозиції, але і у жодної здравомислячої розумної людини в Україні», – заявив А.Аваков.

За словами А.Авакова, він уже почав займатися цими справами в Італії, бо європейські закони дозволяють звертатися з такими конкретними позовами.

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Як повідомляв УНІАН, 26 січня 2012 року прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили в міжнародний розшук.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне. Апеляційний суд Рима 12 квітня звільнив А.Авакова з-під варти.