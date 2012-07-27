Захист Луценка просить викликати свідків «на біс»

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання адвокати заявили сьогодні в судовому процесі, зауваживши, що тоді екс-міністр та двоє інших співробітників МВС, які разом з ним перебувають на лаві підсудних, звинувачувались у зловживанні службовим становищем, а зараз звинувачуються у службовому недбальстві.

Крім того, адвокати ще раз наполягають на виклику потерпілого Валентина Давиденка, щоб зрозуміти, яка шкода йому заподіяна діями підсудних і в якому обсязі. Водночас захист вважає за необхідне допитати слідчого генпрокуратури Сергія Войченка, а також слідчого генпрокуратури Олексія Донського, який здійснював нагляд за справою про отруєння екс-президента Віктора Ющенка та витребувати з МВС відомчу інструкцію щодо порядку ведення оперативно-розшукових справ.

Довідка УНІАН. Екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС Володимира Тарасенка та Олега Павлєнова звинувачують у тому, що в рамках розслідування справи про отруєння політичного діяча Віктора Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам В.Давиденка, що охороняються законом», йдеться в обвинувальному висновку.

Цей епізод справи екс-міністра було виділено в окрему справу 21 січня 2012 року.

20 липня на засіданні суду прокурор Дмитро Лобань заявив, що Генеральна прокуратура України змінила Ю.Луценку, а також В.Тарасенку і О.Павлєнову, обвинувачення за епізодом про стеження на більш м’яке.

Їм змінено обвинувачення зі зловживання службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу) на службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК), за що передбачено покарання до 3-х років позбавлення волі.

Сам В.Давиденко неодноразово заявляв, що не вважає себе потерпілим.