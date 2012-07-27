Кримські татари, очевидно, зробили свій політичний вибір

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», початок прес-конференції о 13.30.

Місце проведення: вул. Туровська, 13.

Як повідомляв УНІАН, загальнонаціональний з`їзд кримських татар - курултай, який відбувався 21-22 липняі, доручив Меджлісу продовжити переговори з представниками національно-демократичних партій про формат участі кримських татар у парламентських виборах.

Переговори і консультації мали б вестися "з позицій включення представників кримських татар у гарантовану частину виборчого списку та обов`язкового узгодження кандидатур, висунутих в одномандатних виборчих округах по Криму".