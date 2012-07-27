Кримські татари, очевидно, зробили свій політичний вибір
09:58, 27 липня 2012Політика
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Сьогодні, 27 липня, відбудеться прес-конференція голови Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, керівника Центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександра Турчинова та голови Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Джемільова.
Джемільов виходить на прес-конференцію
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», початок прес-конференції о 13.30.
Місце проведення: вул. Туровська, 13.
Як повідомляв УНІАН, загальнонаціональний з`їзд кримських татар - курултай, який відбувався 21-22 липняі, доручив Меджлісу продовжити переговори з представниками національно-демократичних партій про формат участі кримських татар у парламентських виборах.
Переговори і консультації мали б вестися "з позицій включення представників кримських татар у гарантовану частину виборчого списку та обов`язкового узгодження кандидатур, висунутих в одномандатних виборчих округах по Криму".
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