Блок «За Януковича!» матиме 40%, БЮТ - 7-10%

На думку голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Бориса ДЕЙЧА, провідну роль у формуванні нового кримського парламенту зіграють представники виборчого блоку «За Януковича!».

Про це Б.ДЕЙЧ заявив у прямому ефірі телемарафону «Вибір-2006» на телеканалі 1+1, передає кореспондент УНІАН.

Як зазначив кримський спікер, на нинішніх виборах до парламенту Криму претендувало 47 партій і блоків, або на дві партії більше, ніж у Верховну Раду України. «Я б усіх претендентів у Верховну Раду Криму поділив умовно на три групи: фаворитом є виборчий блок «За Януковича!», який орієнтовно набере понад 40 відсотків; друга група, яка набере по 7-10 відсотків – це партія «Союз» і Блок Юлії Тимошенко. Від трьох до п`яти відсотків голосів кримських виборців наберуть Народна партія, блок «Не так!», Блок Куніцина, Партія зелених та інші», – вважає голова парламенту автономії. Він підкреслив, що провідну скрипку у формуванні нового кримського парламенту гратиме блок «За Януковича!».

При цьому Б.ДЕЙЧ висловив переконання, що всі нові депутати зможуть об`єднати свої сили й продовжити традиції попереднього парламенту, зберегти в Криму мир, спокій і міжнаціональну злагоду.

Відповідаючи на запитання експертів про свою думку з приводу заяв міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА про можливість формування в новому кримському парламенті так званого «блоку СІЗО», Б.ДЕЙЧ сказав, що не хотів би коментувати виступ міністра внутрішніх справ. «Результати голосування виборців говорять абсолютно про інше», – зазначив кримський спікер.