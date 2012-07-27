Головним у «Нашій Україні» став Бондарчук
16:44, 27 липня 2012Політика
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Головою політради партії «Наша Україна» обрано Сергія Бондарчука.
Бондарчук очолив політраду
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні політради «Нашої України».
Рішення було ухвалено одноголосно, додали в прес-службі.
Члени політради також призначили дату XI з’їзду «Нашої України», який відбудеться 31 липня о 14.00 у Міжнародному центрі культури та мистецтв у Києві.
«Нашоукраїнці» обговорили також питання поточної політичної ситуації в країні та питання підготовки партії до парламентських виборів цього року.
Як повідомлялося, попередній голова політради Валентин Наливайченко нещодавно вийшов з «Нашої України».
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