Головним у «Нашій Україні» став Бондарчук

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні політради «Нашої України».

Рішення було ухвалено одноголосно, додали в прес-службі.

Члени політради також призначили дату XI з’їзду «Нашої України», який відбудеться 31 липня о 14.00 у Міжнародному центрі культури та мистецтв у Києві.

«Нашоукраїнці» обговорили також питання поточної політичної ситуації в країні та питання підготовки партії до парламентських виборів цього року.

Як повідомлялося, попередній голова політради Валентин Наливайченко нещодавно вийшов з «Нашої України».