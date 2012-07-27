Власенко: Висипання на тілі Тимошенко пройшли

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, відповідаючи на запитання про те, чи пройшли прояви шкірної хвороби на тілі екс-прем’єра.

«Начебто, так. Але проблема в іншому, вони ж не знають, у чому причина. Алергія пройшла тому, що вони відмовилися від лікування взагалі. Вони досі не знають, що було причиною і що стало основою цієї алергії. У цьому ж проблема», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня С.Власенко заявив, що 50% тіла Ю.Тимошенко вкрито шкірними висипаннями. За його словами, лікарі харківської лікарні протягом двох тижнів не змогли встановити, що стало причиною цих висипань. Захисник наголосив, що через висипання було припинене лікування захворювання спини Ю.Тимошенко.