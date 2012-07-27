Німецькі лікарі мають прибути до Тимошенко наступного тижня
Наступний лікуючий лікар екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко прибуде з Німеччини до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові наступного тижня.
Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.
«Я знаю, що німецькі лікарі планують бути наступного тижня», - сказав він.
С.Власенко, говорячи про позицію німецьких лікарів щодо участі Ю.Тимошенко у судовому засідання в режимі відеоконференції, наголосив, що не знає, як відреагують фахівці берлінської клініки «Шаріте».
«Звідки я знаю, що вони думають із цього приводу», - сказав С.Власенко.
Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові.
З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).
Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлинської клініки "Шаріте".