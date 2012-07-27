Німецькі лікарі мають прибути до Тимошенко наступного тижня

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«Я знаю, що німецькі лікарі планують бути наступного тижня», - сказав він.

С.Власенко, говорячи про позицію німецьких лікарів щодо участі Ю.Тимошенко у судовому засідання в режимі відеоконференції, наголосив, що не знає, як відреагують фахівці берлінської клініки «Шаріте».

«Звідки я знаю, що вони думають із цього приводу», - сказав С.Власенко.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові.

З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлинської клініки "Шаріте".