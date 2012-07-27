"Регіонали" похвалили Княжицького за повчальний приклад

Як повідомили УНІАН в прес-службі Партії регіонів, за словами О.Бондаренко, рішення прокуратури Києва про скасування постанови податкової міліції про порушення кримінальної справи щодо генерального директора телеканалу ТВі Миколи Княжицького є закономірним підсумком господарської суперечки податківців з журналістами.

«Конфлікт завершено. Пан Княжицький довів свою правоту і, найголовніше, зробив це не в політичній площині, а виключно юридичним шляхом. Для всіх засобів масової інформації ця історія має стати прикладом того, як необхідно діяти в аналогічній ситуації», - зазначила депутат.

На її думку, політичні оцінки, які давалися відносно конфлікту податкової міліції і телеканалу ТВі, були «невиправданими і поспішними».

«Політична складова в цій суперечці була відсутня, а її історія повчальна для людей, які намагаються додати конфлікту політичного забарвлення», - підкреслила О.Бондаренко.

Як повідомлялося, 3 липня податкова міліція Солом’янського району Києва порушила кримінальну справу проти М.Княжицького за підозрою в ухиленні від сплати податків.

Сьогодні стало відомо, що прокуратура Києва скасувала цю постанову податкової міліції.