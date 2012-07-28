Львівські депутати не толеруватимуть "другу державну"

Про це повідомив УНІАН керівник всеукраїнського виборчого штабу ВО «Свобода», голова фракції ВО „Свобода” у Львівській міській раді Руслан Кошулинський.

Він зазначив, що до Києва також вирушать представники „Свободи” і від районних рад Львівщини.

„Депутати Львівщини підтримають громадськість України 30 липня біля приміщення Верховної Ради України у протесті проти впровадження другої державної мови. Буде акція протесту і депутати від Львівщини братимуть в ній активну участь. Ми не допустимо впровадження в Україні другої державної мови”, - зазначив Р.Кошулинський.

Він також поінформував, що 1 серпня в Києві відбудеться XXIV партійний з’їзд ВО «Свобода». На з’їзді партія висуватиме мажоритарних кандидатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО „Свобода”, 30 липня о 10.00 Об’єднана опозиція ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода» проведуть пікет під стінами Львівської обласної державної адміністрації на знак протесту „щодо проведення антиукраїнською більшістю позачергової сесії Верховної Ради України”.

«Ми не виключаємо, що провладна більшість, обійшовши порядок денний, повторно ухвалить мовний законопроект Колесніченка-Ківалова в другому читанні, а також «забезпечить» його підписання, - зазначив керівник виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» на Львівщині Степан Кубів. – Тому згідно з домовленостями про співпрацю між ВО «Свобода» та ВО «Батьківщина» з метою повалення диктатури Януковича, ліквідації наслідків його правління та недопущення реваншу режиму кримінальної окупації, задля встановлення справедливості в політичній, правовій, економічній і соціальній сферах та захисту української ідентичності ми скликаємо усі демократичні сили та всіх мешканців області 30 липня під стіни Львівської ОДА на пікет».

«Партія регіонів оголосила українцям війну. Усіма відкритими і прихованими методами вони не соромляться грабувати державу і принижувати українську гідність. Ми повинні дати гідну відсіч окупантам й агресорам», - зазначила голова ЛОО ВО «Свобода» Ірина Сех.

Як повідомляв УНІАН, З0 липня відбудеться позачергова сесія ВР.