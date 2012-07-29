Литвин думає, що мера Києва і нардепів одночасно не обиратимуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин сказав в інтерв’ю журналістам під час робочої поїздки до Житомирської області.

На запитання, чи реально, щоб разом з парламентськими виборами відбулись вибори мера столиці, В.Литвин відповів негативно.

Він повідомив, що направив у Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування на вивчення листа секретаря Київської міської ради Галини Гереги, яка звернулася до парламенту з проханням призначити дату проведення виборів мера столиці.

В.Литвин наголосив, що також необхідно вирішити питання щодо проведення виборів у низці інших регіонів. Він прогнозує, що в перший пленарний тиждень нової сесії у вересні депутати мають визначитися з цих питань.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складення повноважень.

Питання про складання Л.Черновецьким повноважень міського голови було розглянуто на сесії Київської міської ради 12 липня.

Частиною 2 статті 42 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що у разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, повноваження міського голови здійснює секретар міської ради.