У Харківському зоопарку народився бізон

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на завідувача освітнього відділу зоопарку Тамару Саприкіну.

За її даними, маленький бізон з'явився на світ увечері 29 липня. Зараз малюк перебуває в загальному вольєрі разом з батьками та іншими бізонами, проте мати охороняє його від старших братів і сестер.

«Судячи з усього, це хлопчик, хоча достовірно можна буде стверджувати лише тоді, коли батьки малюка дозволять працівникам зоопарку оглянути тварину. Це не перше дитинча бізона в нашому зоопарку, тому ми знаємо, як поводяться інші бізони з новонародженими», - сказала Т.Саприкіна.

Вона зазначила, що на сьогодні у стаді бізонів у Харківському зоопарку семеро тварин: самець Фугас, дорослі самки Веста і Війна й четверо їхніх спільних дітей.