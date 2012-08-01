Балога каже, що Кабмін більше не для нього

Вчора в Києві відбувся передвиборний з'їзд партії "Єдиний центр", на якому відбулося висунення кандидатів у народні депутати.

"Виходячи з аналізу об'єктивних реалій", ЄЦ відмовилися від складання партійного списку і прийняв рішення висувати кандидатів тільки в одномандатних округах, пише Комерсант-Україна. "Крім того, партія буде підтримувати деяких кандидатів-самовисуванців, які попросили про сприяння на виборах", - заявив Віктор Балога.

Мажоритарників у ЄЦ теж виявилося небагато, всього дев'ять чоловік.

На прес-конференції журналістам Балога заявив, що посади в уряді його більше не цікавлять.

"Я прийняв рішення - після виборів буду працювати у Верховній раді", - сказав глава МНС.

На уточнююче питання про те, як він планує проводить передвиборчу кампанію, будучи міністром, Балога відповів: "Є варіант, що президент відправляє Балогу у відставку, є варіант, що Балога йде у відпустку".