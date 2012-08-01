Суд змилувався над журналісткою за напис на асфальті під Межигір'ям

Про це повідомив народний депутат України Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook, виклавши фото постанови Вишгородського районного суду Київської області.

У своєму рішенні суд зазначає, що один лише факт нанесення напису на асфальті в населеному пункті не має ознак хуліганських дій.

Суд також зазначає, що Т.Чорновіл зробила напис з метою вираження своєї громадянської позиції стосовно прийняття парламентом закону «Про основи державної мовної політики» і будь-яких ознак хуліганства у своїх діях не вбачала.

Суд ухвалив рішення закрити провадження у справі Т.Чорновіл про адміністративне правопорушення за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Т.Чорновіл інкримінували порушення статтю 173 (дрібне хуліганство), якою передбачено до 15 діб адміністративного арешту.

Як повідомляв УНІАН, перед резиденцією Президента у Межигір'ї міліція затримала журналісток Н.Соколенко та Т.Чорновіл.

Як повідомила "Українській правді" Т.Чорновіл, її обвинувачують у хуліганстві, а Н.Соколенко проходить як свідок.

"Напроти Межигір'я я написала "Янукович, мова – твій вирок. Не підписуй!". На дорозі жовтою фарбою. Літери були напевно метрові", - повідомила Т.Чорновіл.

За її словами, це була її особиста акція, а Н.Соколенко перебувала на місці як журналіст, щоб висвітити цю подію.

Видання нагадувало, що Т.Чорновіл балотується до Верховної Ради по 120-му округу від Об’єднаної опозиції.