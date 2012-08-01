Порошенко: Мовний закон призведе до негативних наслідків

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після засідання Кабінету міністрів України.

«Враховуючи ту ситуацію, яка склалась, я не думаю, що якщо цей закон буде підписаний Президентом, він піде на користь Україні», - сказав П.Порошенко.

Він наголосив, що необхідно докласти максимум зусиль, щоб закон «Про засади державної мовної політики» не набув чинності.

«Причому це не лише роз’єднання держави, це не лише наслідки для української мови, це, в тому числі, наслідки економічні, наслідки фінансові, які на сьогоднішній день абсолютно не є пріоритетом у витрачанні коштів, в тому числі державних коштів», - підкреслив міністр.

При цьому П.Порошенко не уточнив суму можливих фінансових втрат України в разі підписання Президентом мовного закону.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня голова Верховної Ради України Володимир Литвин підписав закон "Про засади державної мовної політики", який розширює застосування російської мови на регіональному рівні. Документ направлено на підпис Президенту України.

За даними експертів, на реалізацію мовного закону державі щорічно необхідно буде витрачати з держбюджету від 17 млрд грн до 50 млрд грн.