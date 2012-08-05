Експерти в клятви політиків не вірять

Досвід минулих років свідчить, що передвиборні клятви кандидатів у народні депутати не зраджувати політичну силу, від якої вони балотуються, нічого не варті.

Таку думку висловив експерт "Українського клубу" Олександр Нарбут в ефірі "Ера-FM".

"Вже клялися, вже підписувалися, вже були і на минулих виборах, а в деяких партійних структурах і на позаминулих цілі списки із особистими підписами хіба що не кров'ю про те, що всі будуть працювати так, як належить. Чим це скінчилося? Ми щоразу бачили одне й те саме: люди виходять як тільки пахне або вигодами, або проблемами. Тому насправді всі ці зобов'язання ні до чого нікого не зобов'язують", - цитує Нарбута Gazeta.ua.

За його словами, складається враження, що політсили наперед знають, скільки голосів наберуть на виборах.

"Під час з'їздів та укладання списків чомусь всі виходять з того, що вже відома кількість людей, які проголосують за ту чи іншу політичну силу. Вони чомусь чітко знають, скільки людей від них пройде, а скільки не пройде. Або вони вже "зіграли" вибори і поділили всіх, або вони так у собі впевнені - а в останньому я починаю дуже сильно сумніватися", - зазначив Нарбут.

Його думку підтримав президент Інституту політичних та соціологічних досліджень ім.Тараса Шевченка Володимир Бондаренко.

"Клятва дуже важлива для людей віруючих, які не заради меркантильних справ живуть. А безбожники і з боку опозиції, і з боку влади продадуть рідного батька та матір", - наголосив фахівець.

Нагадаємо, сьогодні усі кандидати в народні депутати від Об'єднаної опозиції "Батьківщина" присягнули на вірність українському народу.

Зазначимо, 1 серпня кандидати в народні депутати від партії "УДАР" заприсяглися, що зобов'язуються в разі обрання до парламенту дотримуватися програму політсили, не голосувати за законопроекти, які становлять загрозу національним інтересам України або містять корупційну складову, увійти до фракції партії "УДАР" і не виходити з неї, а також за жодних обставин не вступати в коаліцію з Партією регіонів та її сателітами.