Китай передав обладнання й направив своїх інженерів, які й зараз контролюють виробництво на двох заводах в Білорусі.

Китай допоміг Білорусі налагодити виробництво близько пів мільйона заготовок для снарядів, які призначені для Росії. Про це заявив громадський представник організації колишніх співробітників білоруських силовиків BelPol Матвій Купрейчик, повідомляє DW.

За його словами, ці дані вказуються за рік. На одному підприємстві в Білорусі може вироблятися щонайменше пів мільйона снарядів.

"Китай допоміг білоруському режиму налагодити виробництво 240 тисяч 152-міліметрових артилерійських снарядів та 240 тисяч 122-міліметрових ракет для російської системи ГРАД. Це дані за рік. Таким чином на одному білоруському підприємстві виробляється щонайменше пів мільйона снарядів", - сказав Купрейчик.

Відео дня

Також він уточнив, що мова йде про виробництво снарядів без вибухівки всередині.

Купрейчик припускає, що наразі режим Лукашенка не має можливості самостійно створювати вибухівку, бо в країні немає для цього виробничих потужностей.

"Тому виробляють болванки, тобто пустий снаряд", - пояснив він.

Представник BelPol додав, що Білорусь змогла виробляти ці заготовки за рахунок отримання лінії для їхнього складання від Китаю. Щоб встановити це обладнання, за його даними, Китай направив до Білорусі десятеро своїх інженерів.

"Цікаво, що білоруські інженери не змогли самі встановити цю лінію з виробництва боєприпасів. Для цього Китай направив до Білорусі десятеро своїх інженерів, які встановили її", - поділився Купрейчик.

Ба більше, згідно з наявною в нього інформацією, Китай настільки зацікавлений у встановленні цієї лінії, що на двох підприємствах в Білорусі продовжують працювати громадяни Китаю, які контролюють процес.

Представник BelPol зазначив, що заготовки виготовляються в Білорусі тільки за державним замовленням Росії.

"Це єдиний нині покупець, у режиму Лукашенка немає альтернативи", - розповів Купрейчик.

Військова агресія Росії проти України

Раніше УНІАН повідомляв, що ексспівробітник Пентагону Кріс Осборн поділився, що флот Росії має серйозні проблеми. Через провал зі своїм єдиним авіаносцем, а також зруйновану суднобудівну галузь та обмежений бюджет, країна-агресор фактично втратила здатність мати повноцінний надводний флот, особливо авіаносний. Осборн припускає, що Росія хотіла конкурувати зі США в плані глобальної морської могутності, але в найближчі десятиліття не буде взмозі це зробити.

Також ми писали, що Кремль планує поповнювати бюджет війни за рахунок збільшення податків з пересічних росіян, а також малого бізнесу. З 1 січня 2026 року в Росії буде збільшено ставку податку на додану вартість (ПДВ) – з 20% до 22%, що призведе до зростання цін на всі товари в магазинах. Ще уряд РФ знижує поріг доходів малого бізнесу, після якого підприємці зобов’язані сплачувати ПДВ.

