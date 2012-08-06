ЦВК просить 44 млн гривень на вибори у 2013 році

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова була ухвалена сьогодні на засіданні Центвиборчкому.

Зокрема, ЦВК просить передбачити у бюджеті-2013 понад 44 млн грн (УНІАН: ці кошти, за деякими даними, будуть витрачені під час довиборів у мажоритарних округах).

Крім того, Центрвиборчком просить уряд передбачити у держбюджеті-2013 понад 20 млн грн для функціонування Державного реєстру виборців.