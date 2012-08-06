ЦВК просить 44 млн гривень на вибори у 2013 році
18:40, 06 серпня 2012Політика
714 0
Центральна виборча комісія просить Кабінет міністрів передбачити у державному бюджеті на наступний рік кошти на проведення виборів народних депутатів.
20 млн грн потрібно передбачити для функціонування реєстру виборців
Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова була ухвалена сьогодні на засіданні Центвиборчкому.
Зокрема, ЦВК просить передбачити у бюджеті-2013 понад 44 млн грн (УНІАН: ці кошти, за деякими даними, будуть витрачені під час довиборів у мажоритарних округах).
Крім того, Центрвиборчком просить уряд передбачити у держбюджеті-2013 понад 20 млн грн для функціонування Державного реєстру виборців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter